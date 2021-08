LA SICILIA: Sigi, circa 400mila euro da versare

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Inizia una nuova settimana cruciale per il futuro del Catania. Entro oggi bisogna rispettare un’altra scadenza economica che comprende anche il pagamento degli stipendi. La somma da versare entro stasera, lunedì 2 agosto, si aggira sui 400mila euro tenendo pure presente che a fine mese ci sarà una nuova scadenza. Nei giorni scorsi sono state fornite rassicurazioni dalla proprietà in questo senso. Ieri mattina tramite Whatsapp l’avv. Giovanni Ferraù ha inviato ai singoli componenti della Sigi ricordando la scadenza odierna, mentre un imprenditore locale in queste ore sta valutando l’ipotesi di far parte della Sigi, ma a determinate condizioni, invece tutto ancora tace sul fronte dei maltesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***