LA SICILIA – Mercato, Pellegrino riferisce di due nuovi arrivi in settimana

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri un momento di riflessione e di riposo per Maurizio Pellegrino in sede di calciomercato. Ci sono diverse trattative in corso e a metà settimana, secondo quanto riferito dallo stesso Direttore dell’Area Sportiva del Catania, ci saranno due nuovi arrivi a Torre del Grifo (quasi sicuramente entrambi difensori). Marco Migliorini e Stefano Negro restano in pole position sul fronte degli acquisti, ma circola anche il nome del centrale difensivo della Turris Filippo Lorenzini.

