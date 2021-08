L’EDITORIALE – Fideiussione ok, il Catania va avanti seppure con difficoltà

Fideiussione integrativa presentata, dunque non dovrebbero esserci problemi circa la validità dei contratti depositati in questa sessione di mercato e, parzialmente, nella passata stagione. Il trasferimento del centrocampista Jacopo Dall’Oglio, in procinto di vestire la maglia rosanero, dovrebbe avere agevolato il Catania a rientrare nei parametri economici richiesti. Resta il fatto che il percorso prosegue verso i primi impegni ufficiali della stagione 2021/22 con non poche difficoltà di natura finanziaria.

Per mettere al riparo il club servono ingressi societari che apportino capitale fresco. Ci sono state un paio d’interlocuzioni ultimamente, una in particolare con un imprenditore impegnato nel settore dell’edilizia. Ma il momento delle chiacchiere è finito. L’attuale compagine societaria deve necessariamente essere rafforzata, dando ossigeno alle casse del Catania con liquidità immediata ed investimenti da approntare nel medio-lungo periodo.

Le risorse economiche sono limitate e pesa il fardello della ingente massa debitoria. Tuttavia si va avanti, passo dopo passo. Vien da chiedersi per quanto tempo ancora sarà possibile farlo tappando buchi qua e là. Il prossimo step, successivo all’udienza della Calcio Catania Servizi, sarà riprendere le trattative di mercato e adempiere al pagamento degli stipendi di giugno, il cui ritardo costerà al Catania una penalizzazione da scontare in campionato. Senza dimenticare le successive scadenze federali di settembre. Insomma, una continua corsa contro il tempo. Almeno fino a quando non si darà spazio ad un nuovo investitore.

