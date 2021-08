LA SICILIA – Le Mura: “Non è vero che il Catania sta fallendo. Rafforzeremo Sigi. Mercato, abbonamenti, prato…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’Amministratore Unico Nico Le Mura parla ai microfoni del quotidiano locale, lo fa con toni anche polemici in relazione alle voci di un Catania a rischio fallimento: “Fideiussione? Abbiamo depositato tutto alle 15, sborsando 350mila euro e provvedendo a qualche modifica di contratto. Tutto nella norma, ogni società compie questo passo ma senza un contorno melodrammatico. Ci sono persone che danneggiano la società con voci false che fanno solo il male del club. Non è affatto vero che il Catania sta fallendo. Ogni giorno viviamo difficoltà per problemi ereditati che qualcuno dimentica. Abbiamo avuto un problema con gli stipendi, ci hanno pignorato una cifra destinata ai calciatori. A giorni provvederemo. Rafforzeremo Sigi con più soci che entreranno a breve. Ribadisco, pensiamo a una squadra competitiva. Faremo tre o quattro acquisti, uno per ruolo. Riapriremo il ‘Massimino’ al 50% della capienza, a giorni lanceremo la campagna abbonamenti, per il prato servirà un miracolo ma ci faremo trovare pronti”.

