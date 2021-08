EXTRA-CAMPO: Calcio Catania Servizi, nuovo appuntamento con il Tribunale

Tra le tante vicende che si riferiscono all’extra-campo, non si può sottovalutare l’udienza rinviata poco più di un mese fa e fissata per oggi, martedì 10 agosto, in relazione al ricorso cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania S.p.A. e, per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, all’indirizzo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo. La richiesta è stata depositata al Tribunale civile di Catania e proviene dalla Curatela Fallimentare della Catania Servizi Srl, che gestiva Torre del Grifo Village.

La Curatela rileva presunte condotte di mala gestio nel corso della gestione della Calcio Catania Servizi fallita a settembre. I legali rappresentanti della società dell’Elefante hanno elaborato le memorie difensive e ritengono di poter scongiurare una richiesta che, se fosse accordata, peserebbe come un macigno sulle casse del Catania. Con ogni probabilità, comunque, la decisione del Tribunale verrà assunta in un successivo momento.

