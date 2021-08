MERCATO: Luigi Silvestri piace a Pellegrino, ma l’Avellino vuole blindarlo

I colleghi di tuttomercatoweb.com parlano di un concreto interesse del Palermo per il difensore palermitano Luigi Silvestri, precisando però che l’Avellino ha detto no ai rosanero intendendo blindarlo con un nuovo contratto. Anche il Catania, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, stima il profilo di Silvestri. Lo scorso anno il Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra Maurizio Pellegrino fu davvero ad un passo dal suo ingaggio, poi però la società irpina riuscì a spuntarla in extremis. Al Catania piace ancora, ma la dirigenza biancoverde è al lavoro per estendere il vincolo contrattuale del giocatore, attualmente valido fino a giugno del prossimo anno.

