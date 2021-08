MERCATO: Maldonado non più incedibile? Un indizio lo porta verso Trento…

“Tra poco di nuovo insieme amico mio”. Così Luis Maldonado, attraverso una storia pubblicata su Instagram con una foto che lo ritrae insieme a Vincenzo Ferrara, calciatore del Trento ed ex compagno di squadra. Il centrocampista ecuadoregno potrebbe, dunque, non essere più incedibile e vestire la maglia del Trento, club neo promosso in Serie C. Segnale tutt’altro incoraggiante per il Catania che potrebbe vedere altri giocatori tra i più rappresentativi trasferirsi altrove.

