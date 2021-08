EX ROSSAZZURRI: Mazzotta torna a giocare in Serie C, convinto dal Bari

Palermitano classe 1989 che ha indossato la casacca rossazzurra nel 2015 – ultimo anno del Catania in B – Antonio Mazzotta ha raggiunto in questi giorni l’accordo con il Bari. Sposato l’ambizioso progetto pugliese sulla base di un contratto di durata biennale. Per Mazzotta si tratta di un ritorno in terza serie a distanza di nove anni dall’esperienza di Lecce, che lo vide per la prima volta confrontarsi con il calcio professionistico. Poi, tanta Serie B e sprazzi di A nella carriera del giocatore, che ha vestito anche la maglia della sua città natale nel torneo cadetto 2018/2019, ultimo dell’Unione Sportiva Città di Palermo prima del fallimento del club.

