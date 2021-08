MERCATO: Naessens, da rossazzurro mancato al ritorno in Belgio

“Colpo di mercato messo a segno dal ripescato Foggia. La società rossonera pugliese, infatti, ha ratificato l’accordo per l’ingaggio dell’attaccante Jens Naessens”. Scrivevamo così il 10 ottobre scorso. Il belga classe 1991 cresciuto nel vivaio del Club Bruges, era vicino ad accordarsi con il Catania essendosi recato personalmente a Torre del Grifo Village. “Ha delle richieste in giro per l’Italia e l’Europa – disse il Direttore Maurizio Pellegrino – Il suo procuratore con il quale ho un rapporto d’amicizia si è appoggiato per così dire a Torre del Grifo. Volevo capire di cosa si trattasse, dando anche uno sguardo ad un giocatore che ha delle richieste”. Alla fine non fu tesserato dal Catania e, un mese dopo, Naessens si trasferì al Foggia. La 29enne punta, però, dopo avere collezionato appena tre presenze in rossonero per un totale di poco più di 100 minuti, ha evidenziato la rottura del tendine d’Achille. Episodio che ha portato alla risoluzione consensuale del contratto l’1 dicembre, salutando l’Italia dopo un anno davvero poco fortunato. Da maggio ha trovato nuova sistemazione in Belgio, precisamente al Lierse Kempenzonen che milita nella seconda serie firmando un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione.

