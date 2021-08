EX ROSSAZZURRI: ancora una cessione in prestito per Piovanello

Nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Il Padova continua a cedere con la medesima formula l’attaccante Enrico Piovanello, che nella prima parte della passata stagione indossò anche la maglia del Catania totalizzando appena una decina di presenze. Poi, all’apertura del mercato cosiddetto di riparazione il ragazzo classe 2000 si trasferì, sempre in prestito, all’Imolese sottolineando a Il Mattino di Padova: “Ho voluto fortemente io cambiare squadra. A Catania mi ero trovato bene, ma avevo bisogno di qualcosa di diverso per il mio percorso. Volevo trovare la continuità di impiego che negli ultimi tempi mi è un po’ mancata. Tra Bari, Padova e Catania, sono sempre stato in piazze importanti che lottano per il vertice, volevo misurarmi con una realtà diversa, più piccola ma molto ben strutturata”. Adesso Piovanello si appresta a vivere un’altra esperienza in prestito vestendo la maglia del Mantova.

