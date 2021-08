MERCATO: Roma, Bove potrebbe convincere Mourinho a puntare su di lui

Giocatore ripetutamente accostato al Catania in sede di mercato le scorse settimane, il romanista Edoardo Bove potrebbe non muoversi dalla Capitale. Dalle utime indiscrezioni provenienti dalla stampa specializzata romanista, sembra che il centrocampista abbia addirittura convinto il tecnico Josè Mourinho a non privarsene almeno fino a gennaio. Tanti club alla finestra, dalla A alla C, ma Bove si sta giocando le sue carte per una permanenza a Roma. “Il mio futuro non è scritto – dice ai microfoni del Corriere dello Sport – Lavoro con Mourinho per migliorare. Sto giocando tanto e questo rappresenta un rappresenta un grandissimo aiuto per crescere”.

