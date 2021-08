MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore (19 agosto)

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

La Fidelis Andria definisce l’accordo con l’attaccante classe 2004 Samuele Spano. Il Bari cede Davide Marfella al Napoli ed acquisisce a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del portiere napoletano Emanuele Polverino, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con opzione di rinnovo in caso di promozione. La giovane punta Antonio Fois firma l’addestramento tecnico annuale con la Paganese. Il Picerno, fresco di ammissione in Serie C, porta a termine la trattativa per l’ingaggio di Francesco Vivacqua. Triennale firmato con il Latina per il portiere classe 2001 proveniente dalla Roma Matteo Cardinali. I laziali, inoltre, raggiungono l’intesa per un anno con un altro elemento cresciuto nelle giovanili romanista, il mediano classe 1998 Emanuele Spinozzi, e formalizzano l’ingaggio di Cristian Carletti (biennale). Il Monopoli acquista dal Parma Manuel Nocciolini (annuale con opzione). Colpo a centrocampo per la Juve Stabia, che preleva il classe 1990 Guido Daví.

