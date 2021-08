SERIE C: stranieri, Catania al momento sul terzo gradino del podio nel girone C

Juan Cruz Monteagudo, Claiton, Luis Maldonado, Reginaldo e Felipe Estrella. La presenza di questi cinque calciatori nella rosa del Catania portano la società rossazzurra, almeno per il momento, ad avere uno degli organici con il maggior numero di stranieri per quanto riguarda il girone C di Serie C. Davanti al club dell’Elefante troviamo al secondo posto il Potenza a quota sei giocatori stranieri, mentre il neo promosso ACR Messina è allo stato attuale in vetta raggiungendo le sette unità. Catanzaro, Picerno e Palermo immediatamente alle spalle del Catania (4).

