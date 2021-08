MERCATO: il Catania si muove con un occhio alla lista dei 24

Ultimi giorni di calciomercato, Catania chiamato ad intervenire ancora in entrata ma anche in uscita. Con il preannunciato ingaggio dell’attaccante nazionale croato in sostituzione di Manuel Sarao, la lista si comporrà di 24 slot di calciatori professionisti occupati su un totale di 24. Lista piena, dunque. I movimenti di mercato dipendenderanno anche da questo aspetto tutt’altro che di seconda importanza. Simone Sales, Antonio Giosa e Alessandro Gatto sono in uscita, dunque partendo loro potranno corrispondere un massimo di tre innesti. Restano da valutare Mario Noce, Claiton, Reginaldo e Felipe Estrella. Se quest’ultimo non risolverà il problema a cui ha accennato la società, il Catania sarà costretto a reperire sul mercato un sostituto. Claiton, invece, qualora andasse via verrebbe rimpiazzato da un centrale difensivo mancino di piede. Punto interrogativo su Mariano Izco, che potrebbe firmare un nuovo contratto se ci sarà spazio in lista.

