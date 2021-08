MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il centrocampista Daniel Onescu saluta, almeno per la prossima stagione, la Lega Pro, e si trasferisce in Serie D, al Dolomiti Bellunesi archiviando l’esperienza alla Paganese. L’Avellino dopo Vincenzo Plescia continua la sua campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club irpino sta sempre trattando per il ritorno di Claudiu Micovschi (Genoa) che è reduce dall’ultima avventura di sei mesi in B con la maglia della Reggina. Il Catanzaro stringe per il difensore dell’Alessandria Stefano Scognamillo, che dovrebbe risolvere il contratto con i piemontesi prima di firmare con la società giallorossa. Potrebbe terminare a giorni l’avventura di Franco Da Dalt con la maglia della Turris: l’Afragolese ha manifestato interesse (fonte notiziariodelcalcio.com). Chiusa l’esperienza con la Pistoiese, il difensore Marco Baldan è stato sondato anche dal Monopoli mentre la punta Mattia Persano è in procinto di trasferirsi alla Vibonese e l’esterno destro del Potenza Giuseppe Coccia piace in B a Perugia e Cittadella (fonte tuttoc.com).

