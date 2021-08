EXTRA-CAMPO: gruppo maltese, si avvicina la scadenza dei venti giorni di tempo indicati dalla Sigi

“La somma necessaria per iscrivere il Catania è stata aggiunta da una società maltese che ha versato 500mila euro a fronte di un contratto sottoscritto nell’imminenza dell’iscrizione. Contratto che prevede – c’è un accordo di riservatezza – anche la possibilità di acquisire una percentuale per adesso minoritaria del Calcio Catania. La società in questione ha chiesto una ventina di giorni per completare la due diligence, ha il desiderio di coinvolgere altri investitori maltesi e sponsor saldando un asse Catania-Malta. Contiamo venti giorni da oggi”. Parole dell’avvocato Giovanni Ferraù in conferenza stampa datate 23 luglio, dove si fa riferimento ad una società di Malta che dovrebbe essere la Famalco Group, la quale tempo addietro non ha confermato nè smentito un possibile coinvolgimento con la società dell’Elefante.

C’è attesa, comunque, per i venti giorni di tempo di cui parlava il presidente della Sigi. Novità, allora, potrebbero registrarsi in coincidenza con la settimana di Ferragosto? Vedremo. Al momento ci sono interlocuzioni anche con esponenti dell’imprenditoria locale mentre è stato dato incarico allo studio internazionale Grimaldi allo scopo di trovare investitori pronti a rilevare il Calcio Catania. Inoltre sarà interessante verificare il procedimento della regolarizzazione dei circa 140mila euro versati dal popolo rossazzurro ed affidati a una società di crowdfunding, nell’ottica di compartecipazione con i tifosi. Il mese d’agosto è appena iniziato, c’è tanto lavoro da sostenere ancora sul fronte extra-campo.

