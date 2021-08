MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Foggia ha ingaggiato Sergio Maselli, centrocampista classe 2001 che arriva in prestito dal Lecce. La Vibonese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del difensore, classe 1999, Emanuele Cigagna. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il centrale difensivo Luigi Carillo potrebbe trasferirsi dal Genoa all’ACR Messina dopo l’esperienza vissuta alla Casertana. Il Monopoli raggiunge l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Nicola Bizzotto fino al 30 giugno 2024 e punta il terzino Riccardo Barzaghi.

Centrocampista classe 1995 di nazionalità argentina, Rodrigo De Ciancio è un nuovo calciatore del Picerno. Lo stesso club formalizza il ritorno del giovane difensore Emilio Vanacore. Il promettente difensore Davide Manarelli, cresciuto nel vivaio del Sassuolo e di proprietà della società emiliana, approda alla Paganese in prestito con addestramento tecnico fino a giugno 2022. Il Bari prova ad affondare i colpi per l’ex Sambenedettese Ruben Botta (fonte gianlucadimarzio.com). L’Avellino ha messo nel mirino l’attaccante svincolarosi dal Novara Giuseppe Panico (fonte Il Mattino) ed è vicinissimo a Mamadou Kanoute (fonte tuttoavellino.it).

Conclusa l’esperienza di Rosario Bucolo al Potenza, il centrocampista catanese firma un nuovo contratto con il Mantova. Colpo Catanzaro a centrocampo, i giallorossi perfezionano l’ingaggio di Antonio Cinelli, prelevato a titolo definitivo dal Vicenza. Si sono svincolati dalla Casertana i calciatori Vincenzo Ciriello e Simone Icardi, entrambi diretti in Serie B al Cittadella. Secondo quanto raccolto da tuttoc.com Andrea Tessiore, centrocampista classe ’99 di proprietà della Sampdoria, è in procinto di trasferirsi al Latina. La medesima fonte indica un interesse manifestato dal Campobasso per Luca Matarese (Frosinone) e dal Foggia per lo svincolato Davide Di Pasquale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***