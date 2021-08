CALCIO SICILIANO – Stompo (Pres. Enna Calcio): “Da Palermo a Catania, vicini a chi porta la Sicilia in alto”

Luigi Stompo, presidente dell’Enna Calcio, club che tempo fa ha partecipato alla raccolta fondi per contribuire all’iscrizione del Catania, ribadisce la vicinanza della società gialloverde all’indirizzo delle squadre siciliane. “Noi da sempre siamo vicini ai grandi centri siciliani che portano il nome della Sicilia in alto in tutta Italia – spiega ai microfoni di tifosipalermo.it – Noi per quello che ci è possibile cerchiamo di dare il contributo a tutte le società siciliane che si affacciano in tutta Italia. Siamo vicini a Catania, Palermo, Trapani e Siracusa. Non abbiamo una preferenza in quanto tale, speriamo solo che quante più società siciliane si possano affacciare sul panorama del calcio che conta”.

