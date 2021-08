TORRE DEL GRIFO: prossima settimana si prepara l’esordio in Coppa Italia

Al di là delle note turbolenze societarie, continua il lavoro sul campo del Catania. A partire dalla prossima settimana, la squadra allenata da Francesco Baldini – in attesa di ricevere gli stipendi di giugno – si preparerà in funzione del primo impegno ufficiale della stagione 2021/22. Avversaria la Vibonese del presidente Pippo Caffo, che quando vede i colori sociali del Catania sa di affrontare il suo personalissimo derby, essendo tifoso da sempre dei rossazzurri. La gara sarà valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C e rappresenterà un utile test per entrambe le formazioni in vista del campionato che inizierà il 29 agosto. Il Catania, peraltro, proverà a sfatare il tabù che non lo vede mai vittorioso al cospetto dei rossoblu a Vibo Valentia: allo stadio “Luigi Razza” solamente tre pareggi rimediati ed il clamoroso 5-0 che costò l’esonero di mister Andrea Camplone qualche anno fa.

