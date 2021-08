MERCATO: settimana prossima si dovrebbe affrontare il tema dei rinnovi

Come già riportato, la situazione contrattuale di numerosi calciatori del Catania presenta oltre venti di loro aventi un accordo valido fino a giugno del prossimo anno. Inevitabilmente va affrontato il tema dei rinnovi onde evitare le conseguenze di quest’anno, con la società rossazzurra che ha perso per scadenza dei termini i vari Miguel Martinez, Nana Welbeck, Kalifa Manneh e Mariano Izco, ma su quest’ultimo non sono state ancora sciolte le riserve circa la firma di un nuovo eventuale contratto. Manuel Sarao, Alessandro Albertini e Giacomo Rosaia sono alcuni dei giocatori che dovrebbero prolungare il rapporto professionale. Settimana prossima se ne dovrebbe discutere in maniera concreta, ora c’è il nodo degli stipendi non pagati da risolvere e pare che la situazione si risolverà positivamente nei prossimi giorni.

