LE MURA: prosegue il doppio ruolo a Catania e Licata

Rispettivamente Amministratore Unico del Calcio Catania e socio della Sigi, Nico Le Mura ed Enrico Massimino (figlio di Turi e nipote di Angelo, ndr) proseguono i loro incarichi anche a Licata. Il primo da presidente del club gialloblu, il secondo in quanto patron. Nonostante sia operativo in rossazzurro, Le Mura rimane ai vertici della società licatese per costruire una squadra attrezzata in Serie D ed ha già rinnovato l’accordo con il Direttore Sportivo Giovanni Martello affidando l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad un volto noto del calcio siciliano, il palermitano Giuseppe Romano, licatese d’adozione dopo essere stato bandiera e capitano del Licata. Massimino, invece, nei mesi scorsi ha vissuto qualche momento di tensione venendo accusato di avere commesso un presunto illecito sportivo legato al calcioscommesse. Il Tribunale Federale Nazionale, però, lo ha prosciolto da ogni accusa.

