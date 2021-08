SI TORNA AL “MASSIMINO”: cosa comporterà la zona gialla per i tifosi

“Saranno disponibili 800 abbonamenti validi per la Curva Nord, 800 per la Curva Sud, 600 per la Tribuna B, 250 per la Tribuna A e 50 per la Tribuna Élite”. Si leggeva questo, all’interno del comunicato stampa emesso dal Calcio Catania con riferimento all’inizio della Campagna Abbonamenti per la stagione 2021/22. Il numero massimo di sottoscrizioni era stato fissato a 2.500 unità ipotizzando che la Sicilia fosse ben presto in zona gialla per via della continua crescita di contagi e ricoveri legati alla diffusione del Covid. Zona gialla che da oggi, lunedì 30 agosto, è ufficiale. Al momento si registrano oltre 700 abbonamenti sottoscritti. Sabato sera, in occasione di Catania-Fidelis Andria, gara che sancirà il ritorno dei tifosi allo stadio “Angelo Massimino”, gli altri 1.800 posti a disposizione saranno destinati alla vendita libera dei biglietti ed all’evventuale sottoscrizione di ulteriori abbonamenti. Per accedere allo stadio, necessario indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 15 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti).

