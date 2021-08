UFFICIALE: Sales va in Serie D, risolve col Catania e va all’Altamura

Simone Sales, difensore classe ’88, è un nuovo calciatore del Team Altamura che parla di “grande colpo in difesa” attraverso il comunicato ufficiale emesso. Ha risolto consensualmente il contratto col Catania, dove fu voluto in primis dal precedente allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele. Il calciatore vanta 290 presenze in C avendo indossato anche casacche come Cremonese, Lecce, Potenza e Monopoli. Nell’ultimo campionato ha totalizzato 25 apparizioni tra Monopoli (13) e Catania (11). Adesso riparte dal girone H di Serie D.

