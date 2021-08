EX ROSSAZZURRI: Vargas studia Management dello Sport

L’ex laterale sinistro peruviano del Catania Juan Manuel Vargas, molto apprezzato sotto l’Etna per le doti di spinta sulla fascia ed il sinistro micidiale in suo possesso, si prepara a vivere una nuova esperienza professionale. Attualmente, secondo quanto riportato da derbyderbyderby.it, segue un Master in Management dello Sport presso lo Johan Cruyff Institute Perù, istituzione internazionale riconosciuta. L’obiettivo, come afferma sui social lo stesso Vargas, è quello di rimanere legato al calcio ma solo per quanto concerne la gestione sportiva. L’ultima avventura da calciatore risale a fine 2019 con il San Simón, squadra della Serie C argentina, partecipando anche alla Copa Perù.

