VERSO MONOPOLI-CATANIA: centrocampo, Maldonado scalpita per l’esordio in campionato

Detto delle possibili scelte di formazione di mister Baldini in ottica Monopoli per quanto concerne il reparto arretrato, ad oggi sembrano esserci pochi dubbi sul trio di centrocampo che il Catania opporrà alla formazione biancoverde sabato sera. L’ecuadoregno Maldonado, che gode della piena fiducia di Baldini, si collocherà in cabina di regia e scalpita in vista dell’inizio di un campionato che, quest’anno, potrebbe rappresentare uno step fondamentale per la sua crescita. Ai fianchi potrebbero agire Rosaia e Provenzano, reduci da una buona prestazione in Coppa Italia a Vibo Valentia, ma attenzione all’ipotesi Cataldi, centrocampista in grado di ricoprire anche il ruolo di mezzala. Nel caso in cui il Catania ufficializzasse a brevissimo l’ingaggio di Greco (Pordenone), potrebbe inoltre essere disponibile quest’ultimo per la trasferta pugliese.

