VERSO MONOPOLI-CATANIA: quali scelte in difesa per i rossazzurri?

La linea difensiva a quattro uomini sarà formata ancora dagli stessi interpreti di Vibo Valentia? A meno di sorprese, sulle corsie laterali toccherà nuovamente a Calapai e Pinto spingere e difendere quando necessario. Al centro della difesa si va verso la riconferma dell’argentino Monteagudo, impiegato dal 1′ e tra le note più significative del Catania apprezzato in Coppa Italia. Ha fatto coppia con Giosa, ex Monopoli. Il futuro di quest’ultimo resta in forse; se non sarà ceduto, sabato potrebbe essere in ballottaggio con Ercolani, promettente ragazzo 21enne cresciuto nelle giovanili del Manchester United. Attenzione però anche all’ipotesi che il Catania acquisti un nuovo difensore già nelle prossime ore e che sia arruolabile per sabato sera. Claiton e Albertini sono nuovamente disponibili, mentre in porta potrebbe esserci spazio per uno tra Sala e Stancampiano.

