VERSO VIBONESE-CATANIA: arbitro Arena, le squadre siciliane che hanno vinto in gare da lui dirette

Come riportato nei giorni scorsi, a dirigere l’incontro Vibonese-Catania sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Nessun precedente con la formazione rossazzurra, ma sarà la sesta occasione in cui scenderà in campo una compagine siciliana nel contesto di una partita diretta dal “fischietto” campano.

Il 17 settembre 2017 arbitrò Paceco 2-1 Palmese con l’ex difensore del Catania Christian Terlizzi militante tra le file dei padroni di casa, scesi in campo al “Provinciale” di Trapani. Il 19 novembre 2017 invece fu arbitro di Roccella 0-0 Sancataldese (ancora in Serie D), mentre il 18 maggio 2019 diresse ACR Messina 0-1 Matelica (sempre D). Il 4 novembre 2018, successo esterno del Palermo con il risultato di 2-0 sul campo della Salernitana nel contesto di un match valido per il campionato Under 17 Serie C. L’11 agosto 2019, infine, la Sicula Leonzio – in Coppa Italia Serie C – venne sconfitta in trasferta per 2-1 dalla Vibonese (unico precedente dell’arbitro campano con la formazione di Vibo Valentia). Palermo Under 17 e Paceco, dunque, al momento sono le uniche compagini siciliane ad avere vinto sotto la direzione dell’arbitro Arena.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***