VIBONESE – CATANIA: designato Arena, i precedenti con l’arbitro di Torre del Greco

E’ stato designato l’arbitro per la sfida Vibonese-Catania, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C ed in programma sabato 21 agosto con fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. Dirigerà l’incontro Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Assistenti Fabio Mattia Festa (Avellino) e Amedeo Fine (Battipaglia). Quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo (Napoli). Non si registrano precedenti con il Catania per il “fischietto” della sezione torrese, che ha già diretto un confronto ufficiale della Vibonese: il 2-1 in favore dei rossoblu tra le mura amiche contro la Sicula Leonzio (Coppa Italia Serie C) risalente all’11 agosto 2019. Andarono a segno Napolitano e Petermann per la Vibonese; Lescano per i lentinesi. Complessivamente il sig. Arena ha arbitrato 98 partite comminando 393 cartellini gialli e 27 rossi (di cui 15 attraverso espulsione diretta) con un bilancio di 33 successi per le squadre di casa, 24 pareggi e 41 acuti esterni.

