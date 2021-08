EX ROSSAZZURRI – Leonardi: “Catania, come abbiamo potuto perdere quella partita nel 1978…”

18 giugno 1978. Una data difficile da cancellare dalla memoria dei tifosi rossazzurri nel senso negativo del termine. Il Catania, infatti, perse lo spareggio promozione con la Nocerina disputato a Catanzaro davanti a numerosi sostenitori di fede etnea. Pubblico nocerino nettamente in minoranza ma supportato dai catanzaresi, apertamente schierati contro l’Elefante vista l’accesa rivalità sportiva. Vinse la Nocerina per 2-1: Bortot portò in vantaggio il Catania, Bozzi (rigore) e Spada ribaltarono il risultato. Delusione tuttora cocente per l’ex difensore catanese Nino Leonardi. Lo stesso Leonardi, via Facebook, ha ricordato quei momenti di profonda amarezza e sfortuna vissuti: “Incredibile, come abbiamo potuto perderla questa partita, ancora oggi tanta rabbia e immenso rammarico – le sue parole – Noi nettamente più forti, più squadra, individualità e gioco di notevole spessore. Su una mia conclusione grande parata del portiere Pelosi, miracolo, sicuramente avrebbe cambiato l’esito della gara e anche la storia, peccato…..”. I rossazzurri fallirono l’assalto alla B a distanza di un anno dalla retrocessione. Appuntamento comunque rinviato al 1980, quando vinsero il campionato di terza serie con De Petrillo in panchina.

