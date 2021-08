MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore (20 agosto)

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

Il centrocampista classe 2001 Mattia Mattese, di recente svincolato dalla Casertana, accetta la proposta dell’ACR Messina firmando un contratto fino al 30 giugno 2023. Ancora attivo anche l’Avellino, che preleva in prestito dal Cagliari il giovane attaccante Luca Gagliano, cresciuto proprio nelle giovanili rossoblu. Il Latina conclude un’altra operazione di mercato, rinnovando il contratto dell’esterno ghanese classe 1996 Nelson Atiagli e del laterale destro Marco Teraschi. I laziali, inoltre, rendono noto l’acquisto del 21enne attaccante senegalese Adama Sane, nell’ultima annata in forza al Mantova e, soprattutto, mettono a segno il colpo Lorenzo Rosseti, calciatore che ha indossato anche la casacca dell’Ascoli in Serie B ed ha preso parte, lo scorso anno, alla stagione trionfale del Como promosso nel campionato cadetto.

Nuovo tesseramento per la Fidelis Andria, che ratifica l’intesa con il portiere Filippo Vandelli. A Catania arriva la punta croata a cui faceva riferimento nei giorni scorsi il Direttore Pellegrino: si tratta d Leon Sipos, che giunge in Sicilia a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. La Virtus Francavilla ufficializza la giovane punta brindisina Danilo Giacinto Ventola, proveniente in prestito dall’Ascoli. Nuovo innesto per quanto riguarda la porta, in casa Juve Stabia: le Vespe definiscono l’ingaggio dall’Inter – a titolo definitivo – di Giacomo Pozzer, classe 2001. Doppia ufficialità in casa Taranto: arrivano Manuel Cannavaro e Giuseppe Giovinco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***