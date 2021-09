VERSO PAGANESE-CATANIA: amarcord, il secondo successo rossazzurro della storia al “Torre”

Solo due, al momento, le vittorie del Catania nella storia a Pagani. Tra i precedenti confronti allo stadio “Marcello Torre”, nei giorni scorsi abbiamo focalizzato l’attenzione sulla cinquina del 2017. Adesso, spazio al secondo e finora ultimo successo rossazzurro in terra campana risalente al 20 ottobre 2018. Le due squadre si affrontarono per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Rossazzurri che s’imposero per 4-2, anche grazie ad un avvio di partita scoppiettante. Marotta sbloccò subito il risultato, già al 3′ arrivò il raddoppio di Curiale e al 12′ si concretizzo perfino il tris, firmato ancora da Marotta.

Paganese frastornata e sembrò tutto facile per il Catania. I padroni di casa però, prima dell’intervallo, riuscirono ad accorciare le distanze con Parigi riaprendo di fatto la gara. Nella ripresa, all’8′, Scarpa riaccese le speranze degli azzurrostellati direttamente da calcio di punizione (2-3). La Paganese continuò a spingere, ma Pisseri alzò la saracinesca in due circostanze. Al 37′ il sipario lo calò Curiale con il poker catanese su calcio di rigore (assegnato per fallo di Diop ai danni dello stesso attaccante).

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 1′ p.t. Marotta, 4’p.t. Curiale, 13’p.t. Marotta, 37’p.t. Parigi, 8’s.t. Scarpa, 37’s.t. Curiale (rig.)

PAGANESE (3-5-2): Galli; Gargiulo (15’s.t. Garofalo), Diop, Acampora (1’s.t. Carotenuto); Tazza, Sapone, Nacci, Gaeta (15’s.t. Gori), Della Corte (45’s.t. Longo); Scarpa, Parigi (39’s.t. Cappiello).

A disp. di Fusco: Cappa, Santopadre, Cappiello, Buonocore, Della Morte, Amadio, Alberti, Verdicchio.

CATANIA (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri; Ciancio, Biagianti, Bucolo, Scaglia (26’s.t. Angiulli); Lodi (19’s.t. Llama); Curiale, Marotta (26’s.t. Calapai).

A disp. di Sottil: Fabiani, Pulidori, Lovric, Baraye, Manneh, A. Rizzo, Brodic, Mujkic.

NOTE: allontanato il medico sociale della Paganese Massa al 94′ per proteste; 4′ di recupero secondo tempo; 1′ di recupero primo tempo

AMMONITI: Tazza, Esposito, Garofalo, Llama

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***