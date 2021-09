CATANIA: Nicolosi nuovo presidente Sigi e ricorso Givova rigettato

La Sigi, che detiene le quote del Calcio Catania, ha ufficializzato la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione con la novità principale che riguarda l’abbandono della carica di presidente per incompatibilità con la sua attività professionale dell’avvocato Giovanni Ferraù, sostituito dal maggiore azionista Gaetano Nicolosi. Al suo fianco, tra i consiglieri del CdA, la new entry Luigi Aliquò, smentendo alcuni rumors che erano circolati relativamente all’ingresso di Angelo Maugeri. Ore importanti anche per quanto concerne il ricorso d’urgenza presentato da Givova e facente riferimento alla interruzione del rapporto contrattuale tra il Calcio Catania e lo sponsor tecnico in questione, ora rimpiazzato da Nike in collaborazione con Linea Oro Sport. Il ricorso di Givova, che lamenta la presunta illegittimità del club rossazzurro, è stato rigettato dal Tribunale con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto riportano i colleghi di meridionews.it.

