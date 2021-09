EX ROSSAZZURRI: Lucarelli rialza la testa con due vittorie di fila in Serie B

Dopo le prime giornate in affanno, la Ternana di Cristiano Lucarelli si risolleva andando a battere due compagini importanti in Serie B: Parma e Spal, rispettivamente con i risultati di 3-1 e 1-0. Boccata d’ossigeno per la formazione umbra che risponde alla critiche vincendo in entrambi i casi tra le mura amiche. Sale quindi a tre il numero di vittorie stagionali conseguite da Lucarelli, includendo l’exploit di Coppa Italia a Bologna. La squadra rossoverde nel prossimo turno di campionato sosterrà un test importante sul campo della Cremonese attualmente terza, alla ricerca di conferme per continuare la risalita in classifica.

