LA SICILIA – Catania, vietato sbagliare a Catanzaro. Baldini, mosse a sorpresa?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale viene posto l’accento sul momento difficile attraversato dal Catania. Lunedì non sono ammessi più errori e bisogna dare un calcio alla sfortuna che fin qui ha messo il suo zampino nel cammino rossazzurro. Mister Baldini potrebbe effettuare qualche mossa a sorpresa, relativamente alla formazione anti-Catanzaro, allo scopo di dare una spinta maggiore a una squadra che finora ha peccato soprattutto d’ingenuità. Non è escluso l’inserimento di Russini o Piccolo al posto di un Russotto apparso stanco ultimamente. A Baldini il compito di scegliere la formazione giusta, “partendo dal presupposto – si legge – che non si può rinunciare a un giocatore giovane di categoria superiore come Kevin Biondi, tornato nella sua città natia per giocare e non certo per riscaldare la panchina”. Un jolly prezioso per un centrocampo che, ad oggi, è il reparto meno convincente della squadra di Baldini.

