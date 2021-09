SERIE C – Negro dopo il no al Catania: “Triestina realtà vincente”

A lungo corteggiato dal Catania, il difensore Stefano Negro esprime la propria soddisfazione per l’avvenuto trasferimento dal Monza alla Triestina ai canali ufficiali alabardati. Ecco quanto evidenziato da tuttomercatoweb.com: “Penso di essere arrivato in un’altra realtà vincente, la mentalità è come quella in cui mi sono già ritrovato, spero di poter rifare cose importanti con questa maglia. Lo stadio di Trieste è suggestivo, è il più bello della C, spero mi metta la carica giusta entrandoci da protagonista. Qui ci sono giocatori molto forti ed è uno stimolo in più, c’è competizione in allenamento e il mister prenderà le sue decisioni“.

