VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: è il momento dell’esordio al Massimino, le probabili formazioni

Dopo la brutta sconfitta di Monopoli, il Calcio Catania si appresta ad esordire dinnanzi al proprio pubblico con l’obiettivo di riscattare il passo falso del “Veneziani” ed incamerare i primi tre punti della stagione. Nonostante alcuni problemi organizzativi che impediranno l’apertura al pubblico delle due curve (gli abbonati della Nord e della Sud verranno spostati in Tribuna B), il match contro la Fidelis Andria sancirà il ritorno dei tifosi etnei al Massimino dopo più di un anno e mezzo da quel Catania-Vibonese dell’1 Marzo 2020 (ultima gara al Cibali a porte aperte). Per avere la meglio sulla compagine pugliese servirà lottare con caparbietà su ogni pallone e mantenere sempre alta l’attenzione, evitando di commettere gli errori della scorsa settimana. I leoni pugliesi infatti sono reduci da un buon inizio di stagione (pareggio contro la Juve Stabia e vittoria in Coppa al “San Nicola” di Bari) e potrebbero essere la vera sorpresa di questo campionato; merito della società biancazzurra che ha confermato in blocco allenatore e terzetto difensivo tesserando giocatori di livello ed esperienza.

Riguardo alle probabili formazioni, la compagine guidata da mister Panarelli potrebbe schierare il consueto 3-5-2 con Vandelli (o Dini) tra i pali; Fontana, Lacassia e Venturini in difesa; Benvenga e Carullo (o l’ex Nunzella) sulle fasce, Casoli, Di Noia ed uno tra Bordin e Bolognese in mediana. Infine il tandem offensivo sarà presumibilmente composto da Bubas-Tulli. L’altro grande ex dell’incontro Matteo Di Piazza sarà invece indisponibile.

Parecchi nodi da sciogliere per Baldini (pur considerando il 4-3-3 come modulo prediletto potrebbe anche optare per il 4-2-3-1): in porta Stancampiano e Sala si contenderanno una maglia da titolare; sulle fasce dovrebbero agire Pinto e Calapai mentre il duo Ercolani-Monteagudo potrebbe avere una nuova chance dopo la debacle di Monopoli (considerando l’indisponibilità di Claiton e l’arrivo di Ropolo solo nella tarda giornata di giovedì). A centrocampo ritornerà Provenzano che affiancherà Maldonado ed uno tra Izco e Rosaia (attenzione comunque alle possibili sorprese rappresentate da Greco, Cataldi e Biondi). Dubbi anche in avanti con Piccolo che, pur essendo convocato, non sarà della gara a causa di un risentimento muscolare e dunque potrebbero ripartire titolari sia Ceccarelli che Russotto ed uno tra Sipos e Moro come punta centrale, ma c’è anche l’ipotesi di utilizzo di Russini falso nueve o sull’out sinistro. Ricordiamo inoltre che la gara sarà visibile sia su Eleven Sports che su Sky e trasmessa radiofonicamente su Radio Fantastica (fm 89.2 per Catania e provincia).

