SIPOS: segui i saggi consigli di Baldini, avanti con umiltà e ambizione

Prima vittoria del Catania con Leon Sipos decisivo. L’attaccante non siglava una doppietta in carriera da due anni, non poteva esordire meglio di così al “Massimino”. Impossibile che passasse inosservata la prestazione offerta dal croato classe 2000. Titoloni a destra e a manca, paragoni con grandi centravanti come Edin Dzeko, migliore in campo della seconda giornata di campionato secondo ‘Eleven Sports’ e presente nella Top 11 del girone C, commenti altisonanti di tanti tifosi sui social e quel coro “Olè, olè, olè, olè… Sipos, Sipos” partito spontaneamente dalla Tribuna B dello stadio. Complimenti che giungono da ogni dove nei confronti di un ragazzo giovane che, però, deve vivere tutto questo con spensieratezza e con ancora più voglia di mettersi in mostra.

Il momento più importante sarà la reazione sul campo di Sipos ai paroloni spesi in questi giorni. Ascoltando, in primis, i preziosi suggerimenti di Francesco Baldini per un giocatore che, a detta del mister, ha fatto benissimo nei primi 20′ del vittorioso match con la Fidelis Andria, aggiungendo che “deve migliorare ancora tanto” perchè “dopo il gol ha lavorato un pò meno fuori dalla linea della difesa e quindi è andato a farsi marcare”. Baldini, invece, gli chiede “di venir fuori a giocare perchè lui è bravo ad attaccare lo spazio, guardando la porta e non giocando sempre di spalle”.

Gol a parte, Sipos ha ancora ampi margini di miglioramento e solo attraverso un mix di umiltà e ambizione può proseguire il percorso nella giusta direzione. Essere umili significa avere la consapevolezza del livello della propria essenza senza sopravvalutarci né sottovalutarci. Essere ambiziosi significa avere, invece, la consapevolezza che possiamo diventare migliori di quello che siamo, rendendoci conto che ci sono dei limiti nel nostro essere ma che abbiamo i mezzi per riuscire a superarli. Sipos, in questo contesto, prenda i complimenti come ulteriore stimolo. Seguendo i consigli saggi del mister che, certamente, saprà come farlo rendere al meglio delle sue possibilità.

