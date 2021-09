CURIOSITA’: Sipos, quella doppietta attesa due anni

Due gol in una singola partita per Leon Sipos. Non poteva presentarsi meglio l’attaccante croato al “Massimino”. Doppietta che, peraltro, si è rivelata decisiva ai fini della conquista dei primi tre punti in campionato per il Catania. Non accadeva dall’1 ottobre 2019 che Sipos siglasse due reti in una gara ufficiale: allora militava tra le file della Dinamo Zagabria Under-19 ed entrò nel tabellino dei marcatori di un match valido per la Youth League, competizione calcistica continentale per giovani organizzata dalla UEFA che si tiene a partire dalla stagione 2013-2014. In quella occasione Sipos affrontò il Manchester City in trasferta e rispose al doppio vantaggio inglese di Tommy Doyle e Adrian Bernabè fissando il risultato sul 2-2. La Dinamo Zagabria fu inserita nel girone C, che chiuse alle spalle dell’Atalanta con 11 punti (2 in meno dei nerazzurri) e interruppe il proprio percorso ai quarti di finale, perdendo 3-1 in casa contro il Benfica.

