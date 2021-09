VERSO PAGANESE-CATANIA: amarcord, la cinquina rossazzurra del 2017

Tra i precedenti del Catania allo stadio “Marcello Torre” spicca il 2-5 risalente al 7 novembre 2017. Il Catania di Lucarelli s’impose sulla squadra allenata da Massimiliano Favo.

Partirono bene gli azzurrostellati che al 7′ andarono vicini al vantaggio con Talamo che chiamò all’intervento straordinario Pisseri. Un minuto dopo risposero gli etnei con Di Grazia, ma il suo destro a giro venne deviato in angolo da Galli. Poco dopo la mezz’ora Regolanti mise dentro la respinta corta di Pisseri su precedente colpo di testa di Piana, portando in vantaggio la sua squadra. Al 43′ però uscirono fuori i rossazzurri sfiorando il pari con Curiale, di testa. In avvio di ripresa il Catania pareggiò con Di Grazia che dal vertice sinistro dell’area lasciò partire un destro a giro sul quale Galli non potette nulla. Il raddoppio catanese arrivò al 61′ con il subentrato Ripa che trovò la deviazione vincente sotto porta su traversone di Marchese.

La Paganese tento la reazione e con Scarpa andò vicina al pari. Poi fu ancora Ripa a sfiorare la terza rete con un sinistro velenoso respinto sulla linea di porta da un intervento tempestivo di Pavan. Il 3-1 portò la firma di Lodi: punizione a giro velenosa che sorprese Galli. Sul finale di gara Scarpa realizzò con freddezza il rigore che valse il momentaneo 3-2. Il Catania, comunque, riuscì a chiuderla: prima insaccò Aya, successivamente entrò nel tabellino dei marcatori ancora Lodi trasformando il rigore che valse la conquista dei tre punti.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 32′ Regolanti, 48′ Di Grazia, 61′ Ripa, 77′ Lodi, 81′ Scarpa, 86′ Aya, 90′ Lodi

PAGANESE (4-3-3) 22 Galli; 20 Pavan (dal 72′ Carini), 18 Piana, 13 Meroni, 3 Della Corte; 27 Tascone (dal 72′ Negro), 5 Carcione, 10 Scarpa; 14 Talamo (dal 58′ Maiorano), 11 Regolanti (dal 72′ Baccolo), 25 Cesaretti. A disp. 12 Marone, 17 Garofalo, 24 Acampora, 4 Bensaja, 8 Ngamba, 19 Bernardini, 28 Grillo, 21 Buxton. All. Favo.

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri; 13 Semenzato, 4 Aya, 26 Bogdan, 20 Djordjevic (dal 58′ Marchese); 8 Caccetta, 10 Lodi, 27 Biagianti (dal 58′ Mazzarani); 23 Di Grazia (dal 72′ Bucolo), 11 Curiale (dal 58′ Ripa), 7 Russotto. A disp. 22 Martinez, 33 Lovric, 5 Tedeschi 19 Manneh, 18 Fornito, 21 Esposito, 34 Rossetti, 35 Correia. All. Lucarelli.

ARBITRO Sozza della sezione di Seregno

AMMONITI: Biagianti, Meroni, Carcione

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***