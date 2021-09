STAMPA CALABRESE: “Catania competitivo ma con punti deboli appetitosi per gli avversari…”

Curiosa disamina del Catania, prossimo avversario del Catanzaro, ad opera dei colleghi di uscatanzaro.net che provano ad individuare i punti deboli della formazione allenata da Francesco Baldini e già affrontata in Coppa Italia Serie C:

“Una squadra sì competitiva, ma forse ancora fragile nella gestione di alcuni momenti della partita – si legge – Le prime zone sensibili da colpire sono gli spazi sui fianchi del regista Maldonado. Nel 4-3-2-1 di Baldini, Maldonado in fase di non possesso rimane più indietro rispetto alle mezzali. Se la difesa non accorcia bene in avanti, allora si aprono tasche difficili da coprire per i rossazzurri. In questo senso, l’uso del doppio trequartista da parte di Calabro potrebbe essere l’ideale se si riuscisse a far circolare velocemente la palla. L’altra zona in cui il Catania ha sofferto è lo spazio tra il centrale di difesa e il terzino durante le scalate. Quando il terzino scivola verso la fascia e si stacca dal centrale, non sempre la difesa è veloce a seguirne il movimento. Allora si crea un corridoio da poter attaccare con corse in profondità. Il Bari è riuscito a sfruttarlo anche con la palla lunga dal terzino verso il taglio interno-esterno di uno degli attaccanti. Insomma, il Catania ha un ottimo potenziale offensivo ma dei punti deboli appetitosi per gli avversari. Una buona partita per provare a migliorare la propria produzione offensiva”.

