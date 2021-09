STATISTICHE: il pareggio è diventato un tabù per il Catania di Baldini

Sette vittorie, sei sconfitte ed un solo risultato di parità. Questo il ruolino di marcia del Catania da quando siede sulla panchina rossazzurra Francesco Baldini. Tra la passata stagione e quella attuale, gli etnei hanno pareggiato solamente una volta, in occasione del 2-2 di Foggia in campionato il 2 maggio scorso. Domenica stava maturando un risultato di parità che sarebbe stato tutto sommato positivo dopo le sconfitte riportate a Pagani e Catanzaro (Coppa Italia), anche perchè si è giocato al cospetto di una delle principali accreditate per la promozione diretta e tra le squadre più in forma del periodo. E invece no, ancora una volta il Catania dimostra di non conoscere mezze misure. Quando sai di non potere incamerare i tre punti, diventa utile quantomeno evitare il ko. Anche in questo la squadra di Baldini deve crescere, interpretando le fasi dell’incontro con maggiore attenzione ed accontentandosi quando necessario.

