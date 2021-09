MORO: ritorno al gol dopo tre mesi ed è arrivata la prima rete da professionista

Purtroppo per lui e per il Catania, essere andato a segno contro il Bari non ha permesso ai rossazzurri di portare a casa punti. Luca Moro, però, si è tolto la soddisfazione personale di sbloccarsi in fase realizzativa siglando il suo primo gol con la maglia del Catania che rappresenta anche la prima rete da calciatore professionista. Tra Serie C, Coppa Italia, Coppa Italia Serie C e campionato di B, Moro ha totalizzato finora 17 presenze nel calcio professionistico. Gli mancava il gol e finalmente è arrivato. Gol che, peraltro, in generale Moro non segnava dal 9 giugno 2021: tre mesi fa il ragazzo militava nella Primavera della SPAL e anche in quel caso andò a segno di testa, contribuendo al 2-1 inflitto fuori casa alla Juventus Primavera nel campionato di categoria e chiudendo la stagione a quota 8 centri.

