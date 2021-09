STANCAMPIANO: porta inviolata, non gli accadeva dal 23 gennaio

Prima volta in questo campionato che il Catania non subisce reti. L’estremo difensore Giuseppe Stancampiano, in difficoltà a Monopoli, ha reagito infondendo maggiore sicurezza al reparto difensivo senza prendere gol nel match vinto contro la Fidelis Andria al “Massimino”. Abbastanza sicuro stavolta negli interventi (anche se poco impegnato dagli avversari), il portiere palermitano non teneva imbattuta la sua porta dal lontano 23 gennaio scorso, quando difendeva i pali del Livorno nel girone A di Serie C vincendo per 1-0 al cospetto dell’Albinoleffe. Al momento è lui, un pò a sorpresa, il portiere titolare del Catania venendo preferito ad Andrea Sala.

