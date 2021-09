TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti, Piccolo disponibile a Pagani?

Ieri e oggi il Catania ha sostenuto rispettivamente il terzo e quarto allenamento settimanale a Torre del Grifo, in preparazione della sfida alla Paganese. Giovedì, dopo una sessione di prevenzione svolta in palestra, il gruppo si è dedicato al lavoro tattico situazionale. In chiusura, partite a tema. Stamattina, invece, analisi tattica in sala video, sessione di attivazione e rapidità seguita da esercitazioni situazionali e dal gioco di posizione concludendo con una nuova partita a tema. Antonio Piccolo dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Pagani, ma – a scopo precauzionale – sarà graduale il suo rientro in campo. Sabato, alle 10.00, in programma la rifinitura.

