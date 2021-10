CALAPAI: “Abbiamo ancora tanto da dimostrare. I tifosi ci hanno caricato. Baldini uno di noi. C’è grande voglia”

Tra i protagonisti a Francavilla Fontana, il terzino del Catania Luca Calapai al rientro dalla squalifica commenta l’1-1 maturato contro la Virtus:

“Siamo scesi in campo con l’atteggiamento e la mentalità giusta, riuscendo a strappare un pareggio. Avremmo voluto vincerla, la vittoria ci sarebbe stata tutta. Abbiamo avuto occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, poi il Francavilla si è abbassato ed era più difficile trovare spazi. Era difficile venire a giocare su un campo piccolo e in sintetico contro una squadra ben organizzata. Prima di affrontare la Virtus, loro erano terzi in classifica ma noi abbiamo confermato di non essere da meno. Possiamo vincere o perdere ma con l’atteggiamento ci siamo sempre”.

“Oggi una sessantina di sostenitori rossazzurri erano presenti sugli spalti, entrare in campo e trovare la presenza ed il calore dei nostri tifosi ci ha caricati ulteriormente. Fa piacere la loro vicinanza alla squadra. Le parole di mister Baldini nei nostri confronti? E’ uno di noi, lui e il suo staff. Siamo un gruppo unitissimo ed in sintonia, con i collaboratori nello spogliatoio si respira un’aria serena e di grande voglia. Mercoledì sera ci attende un’altra gara importante con l’Avellino, sono queste le partite più belle da giocare, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Abbiamo ancora tanto da dimostrare, dobbiamo limare alcune cose, il mister ci sta pensando. Continuiamo con questo atteggiamento”.

