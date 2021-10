LA SICILIA: Sigi, tolto dallo statuto l’articolo 8 ma il Catania resta in bilico

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri si è tenuta l’assemblea dei soci in seno alla Sigi assumendo la decisione di togliere dallo statuto l’articolo 8, che dà al maggiore azionista Gaetano Nicolosi un potere decisionale diverso, proporzionale alle quote che detiene. Nessuna mutazione, invece, del CdA che vede ancora l’avv. Giovanni Ferraù alla presidenza e non si è proceduto alla nomina di un nuovo Amministratore Unico. Prima dell’assemblea c’è stato anche un confronto tra Nicolosi e un altro socio forte come Riccardo Salice ma non sembrano esserci state conclusioni definitive. Adesso il tempo stringe, resta da risolvere il nodo del pagamento degli stipendi ma, come titola il quotidiano locale, “il Catania è sempre più in bilico e mancano i fondi per proseguire”. Ci sono sempre trattative con imprenditori esterni alla Sigi ma il tempo è talmente stretto da rischiare di illudere o fare un buco nell’acqua. E c’è anche l’ipotesi di Nicolosi che decida di continuare da solo sanando il problema stipendi.

