CATANIA-JUVE STABIA: i precedenti con le Vespe in Sicilia, la firma di Tonucci sull’ultimo successo etneo

Sorride decisamente al Catania il computo dei precedenti confronti interni con la Juve Stabia. I primi incroci tra il sodalizio dell’elefante e le Vespe risalgono agli anni Trenta: nette affermazioni rossazzurre in entrambe le occasioni. Successi etnei si segnalano anche nelle stagioni 1948-49 (1-0) e 1951-52 (4-2), quest’ultimo è l’unico precedente in Serie B.

Dal 1999 i confronti più recenti tra le due squadre. Pareggio per 1-1 nel campionato di Serie C1 99-00 (Catania allenato da Gianni Simonelli); vantaggio rossazzurro firmato Passiatore, pareggio ospite di Di Nicola ad inizio secondo tempo. Tre gli incroci dal ritorno del Catania in terza serie nel 2015. 1-1 il 13 marzo 2016 con entrambi i gol siglati nel primo tempo; gli etnei di Moriero si portarono in vantaggio al 27′ con Bombagi ma vennero raggiunti al 38′ da Diop. 3-1 in favore dei rossazzurri il 27 agosto 2016 (prima giornata di Lega Pro 16-17); gli uomini di Rigoli ribaltarono il vantaggio di Lisi grazie alle reti di Calil, Paolucci e Di Cecco.

Ancora fresco nella memoria dei supporters del “Liotru” lo 0-0 del 9 aprile 2018, uno dei match-ball promozione falliti dal Catania di Lucarelli due anni fa. Spicca l’occasionissima fallita da Luka Bogdan a pochi passi dalla porta di Branduani: emblema di un’annata sfortunata, culminata con l’eliminazione ai rigori nella semifinale play-off per mano del Siena. Nella stagione 2018/19, invece, rossazzurri vittoriosi di misura tra le mura amiche grazie al rigore impeccabilmente trasformato da Lodi nel primo tempo. Lo scorso anno, infine, un gol di Tonucci piegò le resistenze della Juve Stabia a Lentini.

BILANCIO IN CAMPIONATO

Vittorie Catania 7

Pareggi 3

Vittorie Juve Stabia 0

Gol Catania 20

Gol Juve Stabia 5

Differenza reti +15

Prima Divisione 1931-32, Catania 2-0 Stabiese

Prima Divisione 1937-38, Catania 6-0 Stabia

Serie C 1948-49, Catania 1-0 Stabia

Serie B 1951-52, Catania 4-2 Stabia

Serie C1 1999-00, Catania 1-1 Juve Stabia

Lega Pro 2015-16, Catania 1-1 Juve Stabia

Lega Pro 2016-17, Catania 3-1 Juve Stabia

Serie C 2017-18, Catania 0-0 Juve Stabia

Serie C 2018-19, Catania 1-0 Juve Stabia

Serie C 2020-21, Catania 1-0 Juve Stabia

