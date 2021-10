CATANIA: rinviate anche le gare di Under 15/17 e della squadra femminile

Dopo il rinvio di Catania-Vibonese (Prima Squadra) a seguito del maltempo che ha colpito pesantemente la città etnea, saltano anche gli impegni delle formazioni giovanili Under 15 e Under 17 rossazzurre che avrebbero dovuto giocare a Bari. Stesso discorso per il match del Catania Femminile in programma al cospetto del Coscarello Castrolibero. Le gare in questione sono state ufficialmente rinviate a data da destinarsi. La Primavera, invece, osserva come da regolamento il turno di sosta.

