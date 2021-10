VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: quinto ko per i molisani, squadra con il peggiore rendimento casalingo del girone C

Quinta sconfitta riportata in questo campionato dal Campobasso, avversario del Catania sabato 6 novembre in terra molisana. Campobasso ko a Messina per 2-0 e che, pertanto, rimane fermo a quota 15 punti. Stesso punteggio del Catania, con identico numero di vittorie (4) e pareggi (3) ma i rossazzurri attendono, come noto, una penalizzazione di 4-6 punti che, in questo momento, farebbe piombare l’Elefante nella zona caldissima della classifica. Il Campobasso affronterà gli etnei tra le mura amiche, dove ha raccolto finora appena 4 punti (nessuno ha fatto peggio della formazione rossoblu nel girone C).

