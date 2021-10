EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Catania, avevo l’accordo per tornare…”

Intervenuto a lacasadic.com, l’ex difensore rossazzurro Nicolas Spolli – oggi agente di calciatori – torna sul mancato ritorno al Catania: “Lo scorso anno, ad ottobre 2020, dopo aver rescisso con il Crotone, avevo trovato l’accordo per tornare al Catania, questa volta in C. Era tutto pronto, l’indomani sarei dovuto andare in sede a firmare, ma quella sera ci ho riflettuto e non me la sono sentita. Eravamo ancora nel pieno del Caos dovuto al Covid, in più mia moglie era incinta. Fisicamente non stavo benissimo e la mia testa era già quella di un ex calciatore”. Adesso lavora per conto della Quan Sport Management, l’agenzia che lo seguiva quando giocava e per cui oggi lavora: “Amo viaggiare per il calcio, guardare le partite, studiare i giocatori. In più in Argentina ho un’ottima rete di amici che mi aiuta”.

